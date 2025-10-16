El consistori convoca els veïns de 80 anys perquè expliquin vivències
En la Festa dels 80 del 16 de novembre
L’ajuntament de les Borges ha convocat les persones que aquest any compleixen 80 anys perquè comparteixin els seus records amb la ciutadania. Es farà aprofitant la festa d’homenatge als octogenaris i octogenàries de la capital el 16 de novembre vinent al Pavelló de l’Oli. El que pretén el consistori és que els veïns nascuts el 1945 expliquin records de les dècades dels cinquanta i seixanta per tenir constància de com era la ciutat a mitjans del segle XX passat, segons van indicar fonts municipals. Per participar en la Festa dels 80 anys els interessats han de comunicar-ho al consistori abans del 24 d’aquest mes, bé en persona o trucant per telèfon a l’ajuntament. Les persones que ho desitgin podran ser gravades per Borges Televisió i rebran com a regal el vídeo explicant les seues històries, van indicar les mateixes fonts. El consistori busca d’aquesta forma que no es perdi la memòria col·lectiva i el record de com era les Borges. La iniciativa ja es va posar en marxa fa dos anys.
L’ajuntament, amb el suport del Memorial Democràtic, va reprendre a primers d’aquest any el projecte del Banc de Memòria Digital que va iniciar el 2008, malgrat que després va quedar aparcat. Ara té un nou format audiovisual que vol preservar i compartir les històries de vida de borgencs i borgenques, vetllant també per la transmissió de coneixement entre les generacions grans i les més joves, segons fonts municipals. S’han completat diverses entrevistes a veïns i veïnes de les Borges, que se sumen a la cinquantena que ja es van fer quan es va posar en marxa aquesta experiència per primera vegada. El consistori considera que “és un bon moment per fer una crida a la participació i ampliar la xarxa de memòria viva”, per la qual cosa crida a formar part d’aquest projecte a tots els que vulguin compartir les seues experiències de vida, records professionals i personals, vivències sobre fets històrics locals o d’altres àmbits, coneixements sobre oficis tradicionals o històries del patrimoni cultural, una cosa que també es persegueix amb la festa dedicada els veïns que compleixen 80 anys.
S’està portant a terme la transcripció dels relats recollits per posar-los a disposició dels que vulguin consultar-los, ja que “si aquest material no es processa, no és material històric”, va indicar el consistori.