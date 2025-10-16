El consistori transforma el centre per donar més espai als vianants
Obres a la plaça de l’Església, la de Francesc Macià, Quelet i el carrer Doctor Castells. Inversió de 375.000 € per prioritzar els veïns a peu, les rutes en bici i reorganitzar l’estacionament
Les obres de millora del centre d’Alcarràs avancen a bon ritme. Són actuacions per transformar diferents espais de la vila com la plaça de l’Església, la plaça Francesc Macià, la plaça Quelet i el carrer Doctor Castells. A la plaça de l’Església estan pràcticament acabades, ja que només queda col·locar jardineres i plantar flors i una alzina. La plaça de Francesc Macià, coneguda popularment com plaça del Triangle, ja es troba gairebé acabada amb la instal·lació dels jocs infantils, únicament falta plantar arbres en una època favorable per al seu creixement. Paral·lelament, ja han començat les actuacions al carrer Doctor Castells i, aviat, començaran les actuacions a la plaça Quelet. Aquestes intervencions s’emmarquen en el projecte de millora de la mobilitat al centre d’Alcarràs, amb un pressupost de 374.732,93 € i una subvenció de 300.000 € del departament de Territori.
Segons l’alcalde, Jordi Castany, “aquest projecte és una aposta ferma per un centre d’Alcarràs més amable, sostenible i pensat per a les persones. Estem recuperant espais per al vianant i millorant la qualitat urbana, fent que el nostre poble sigui més accessible, segur i agradable per a tothom”. L’objectiu principal és reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades a la mobilitat, integrant estratègies que afavoreixin els desplaçaments a peu, amb bicicleta, amb vehicles elèctrics o de mobilitat personal. El projecte contempla la recuperació de tres places del centre de la vila per a l’ús dels vianants, la plaça de l’Església, la plaça Quelet i la plaça Francesc Macià, amb la finalitat de millorar-ne la seguretat i la qualitat urbana, fet que ha comportat l’eliminació de les places d’aparcament existents. També inclou una nova ordenança d’aparcament al centre, que introdueix zones d’alta rotació amb estades de 45 minuts, zones de baixa rotació amb estades de 90 minuts i zones sense limitació horària. Aquesta mesura multiplica per cinc l’oferta actual de places d’alta i baixa rotació, permetent una rotació més àgil i, alhora, desplaçar els aparcaments de llarga durada fora del nucli, amb la creació d’un nou espai al sud de l’avinguda Catalunya. El tinent d’alcalde, Gerard Companys, va destacar que “amb aquesta nova ordenança i la redistribució dels espais d’aparcament, aconseguirem un centre molt més funcional i dinàmic, on la mobilitat sigui més eficient i adaptada a les necessitats reals de la ciutadania”. Alhora, s’estan executant plataformes úniques i ampliacions de voreres als carrers Doctor Castells, avinguda Catalunya, Joan XXIII i Doctor Barraquer per afavorir la mobilitat a peu i millorar la seguretat. L’actuació també redueix la velocitat màxima en tota l’àrea del centre a 20 km/h, la qual cosa permet compatibilitzar la circulació de vehicles amb bicicletes i vehicles de mobilitat personal. A més, el projecte contempla la col·locació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al Parc de la Via. El consistori prepara una jornada informativa oberta a tota la ciutadania.