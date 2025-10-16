Normativa per preservar les guixeres i fauna protegida
Nou pla de gestió de les àrees naturals i per blindar el reaparegut còlit negre. L’inclourà en les al·legacions a les obres de l’A-14
L’ajuntament d’Alfarràs ha aprovat la memòria de valors ambientals i la proposta d’ús i gestió de les àrees naturals del municipi per garantir la protecció de zones com les guixeres o d’espècies de fauna en perill d’extinció com el còlit negre (oenanthe leucura) que s’ha assentat en aquesta zona, l’àguila cuabarrada, la pàssera (monticola solitarius), el mussol euroasiàtic, el roquerol o el gripau corredor; i flora com el limonium, el centaurium i l’acarospora. D’aquesta manera, vol comptar amb criteris de protecció per conservar aquestes espècies. Segons l’alcalde, Joan Carles Garcia, amb el pla ratificat es busca que les zones establertes tinguin la consideració de zona protegida per l’ajuntament, que serà un argument de pes de cara a les al·legacions que es té previst presentar quan es faci públic el projecte inicial del tram de l’autovia A-14 entre Almenar i el límit amb la província d’Osca.
A Alfarràs no hi ha pla d’espais d’Interès natural (PEIN), tampoc llocs d’interès comunitaris (LIC), zones d’especial protecció d’aus de secà (zepa) o a la Xarxa Natura 2000. La memòria fa referència a diferents enclavaments que el consistori considera que necessiten protecció com és el cas dels canyars de la Ribagorçana, hàbitat de la llúdria; les guixeres o els plans del Sas. Pretén regular activitats recreatives, instaurar programes de restauració, crear microreserves per a espècies amenaçades, prohibir activitats o infraestructures que alterin el territori i limitar el canvi d’usos del sòl. Les zones a protegir busquen mesures per garantir la continuïtat ecològica i evitar l’aïllament d’espècies de fauna i flora, per la qual cosa es preveu habilitar i mantenir franges vegetals de protecció, passos de fauna, promoció de l’agricultura i evitar rompudes.
L’ajuntament d’Alfarràs és contrari al traçat de l’autovia A-14 projectat per l’Estat a l’afectar aus en perill d’extinció que han niat a les guixeres. Hi ha nidificat una parella de còlit negre (només detectat en aquest punt i a Alfés, segons el cens de la reserva de Mas de Melons), espècie protegida per la Generalitat i el consistori vol que se li doni el mateix tracte que a l’alosa de Dupont al farigolar d’Alfés.