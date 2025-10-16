Nucli zoològic per controlar la fauna
A l’aeroport d’Alguaire, preveu una inversió de 200.000 €
L’aeroport de Lleida-Alguaire avança en la creació d’un nucli zoològic destinat al control de la fauna mitjançant tècniques de falconeria. El projecte contempla la construcció d’un conjunt de mòduls industrialitzats i elements prefabricats adaptats al terreny. L’objectiu és garantir un espai adequat per a l’allotjament i protecció de les aus utilitzades en el control de fauna, així com d’altres animals com fures, gossos i exemplars capturats o en recuperació. El nucli es divideix en dos zones: una ja operativa, situada davant l’edifici de bombers, i una altra en desenvolupament, ubicada entre l’esmentat edifici i la pista. Aquesta segona zona inclourà un edifici amb diverses gàbies, un magatzem, una zona de quarantena i un femer. El projecte, impulsat per Aeroports de Catalunya, preveu una inversió de 200.000 euros. Actualment, l’aeroport ja compta amb dotze aus rapinyaires, onze falcons i una àguila.