Trenta expositors obriran a la Granadella les fires de l’oli
L’1 i el 2 de novembre i arrancarà amb la presentació de ‘Receptes amb memòria’
La presentació del llibre Receptes amb memòria el dissabte 1 de novembre donarà inici a l’XI edició de la Fira de l’Oli de la Granadella, que obre el cicle dedicat a les fires centrades en aquest producte a Lleida. També servirà per tancar els actes pels deu anys del Centre de Cultura de l’Oli de Catalunya (CCOC). La inauguració anirà a càrrec del director general d’Empreses Agroalimentàries de la Generalitat, Joan Gòdia. Al matí també hi haurà una jornada de showcooking a càrrec de la cuinera Maria Nicolau. A la tarda tindrà lloc la jornada tècnica sobre l’alimentació i el càncer de mama i els beneficis de l’oli d’oliva verge extra, que seguirà la presentació de l’oli elaborat al municipi durant la collita del 2025-2026 a càrrec d’Àngels Calvo, cap del Panell de Tast Oficial d’Olis de Catalunya. També s’entregarà el premi Primera Premsada 2025.
Diumenge una trentena d’expositors participaran en la fira amb productes de proximitat a l’esplanada de la cooperativa. Durant el matí també se celebrarà un taller participatiu de terrissa tradicional. Des de les 8.30 fins a les 10.30 se celebrarà la VIII edició de la caminada Entre oliveres amb sortida davant del Museu de l’Oli per recórrer uns 7 quilòmetres pels camps d’oliveres. A les 11 s’ha programat un dinar a base de carn a la brasa. S’hi podrà participar pagant 3 euros en la venda anticipada i 5 el mateix dia. Els interessats podran fer visites al Museu de l’Oli de Catalunya entre les 10 i les 12.30 hores per veure com s’elaborava l’oli entre els anys 1920 i 1980. Un vermut musical a les 13.00 hores posarà el colofó a la Fira de l’Oli.
La Granadella obre el calendari dels certàmens que es dediquen a la producció de l’oli a les comarques de les Garrigues i el Segrià, principalment, malgrat que també s’elabora a l’Urgell i la Noguera. El Pallars Jussà s’hi ha incorporat recentment. Maials celebrarà el seu certamen el 22 i 23 de novembre.