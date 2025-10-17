EMERGÈNCIES
Ensorrament parcial d’un mur del pavelló d’Os després d’un xàfec
Més de 80 litres en hora i mitja causen danys al recinte esportiu i les piscines
Una forta tempesta la nit de dimarts a dimecres amb precipitacions superiors als 80 litres per metre quadrat en només hora i mitja va provocar l’ensorrament parcial d’un mur que sosté una de les parets del pavelló poliesportiu d’Os de Balaguer. Segons les primeres avaluacions de l’arquitecta municipal, l’estructura principal del pavelló no es troba compromesa. “Els pilars que descansen sobre els fonaments han resistit sense mostrar desplaçaments. No hi ha ni una esquerda”, va afirmar l’alcaldessa, Estefania Rufach. No obstant, s’han observat danys considerables a la part que connecta el poliesportiu amb el recinte de les piscines, així com a les piscines. Entre els desperfectes hi ha enfonsaments parcials del sòl del recinte, deteriorament del tancament perimetral i la caiguda del tram de mur que cobria les escales d’accés al pavelló. Davant d’aquesta situació, operaris municipals es van mobilitzar ahir per apuntalar la zona, retirar runa i garantir que no existeixin riscos addicionals. L’alcaldessa va explicar que el centre d’emergències (CECAT) va alertar el consistori de la intensitat de la pluja durant la nit. Alguns camins també van resultar danyats per l’acumulació d’aigua. Els tècnics avaluaran ara amb detall tots els danys i quantificaran el cost de les reparacions. Rufach va insistir que la prioritat és assegurar l’estabilitat del conjunt. El poliesportiu podrà continuar operant mentre no es detectin anomalies estructurals majors. Les tasques de reparació s’estendran a les zones afectades vinculades a l’accés i al recinte de les piscines.