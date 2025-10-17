Guixers adjudica la masia cedida i que ha rehabilitat
Per un període d’11 anys, amb un lloguer de 480 euros mensuals
L’ajuntament de Guixers ha adjudicat la masia Santa Eulària que ha reformat amb l’objectiu d’atreure nous veïns. L’immoble va ser cedit per un veí per un període d’onze anys, i s’ha adjudicat pel mateix període, segons va explicar l’alcalde de Guixers, Jordi Selga. Cinc famílies optaven a llogar-la i ha estat finalment per a una parella de Callús, que pagarà 480 euros al mes.
La reforma de l’immoble, que té 183 metres quadrats distribuïts en tres plantes, ha suposat una inversió de 450.000 euros que s’han finançat amb subvencions de la Diputació (100.000 euros) i fons propis (68.000 euros), i la resta, el propietari de la masia.
Una vegada es conclogui el període de cessió, la casa rehabilitada tornarà a mans del propietari i aquest decidirà si manté el lloguer o dona un altre ús a l’edifici. Aquesta iniciativa vol ajudar a frenar la pèrdua de població a Guixers, que actualment només té 130 veïns censats.
El consistori no descarta repetir aquest tipus d’iniciativa amb alguna altra masia del municipi.