L’Aula d’Extensió, al Gran Teatre
L’entitat arriba a un acord amb el Patronat de la Passió i la Paeria per utilitzar l’espai que els permetrà seguir creixent. Dimarts va arrancar el curs amb 255 socis, un 33% més
L’Aula d’Extensió Universitària Canceller Dou de Cervera es traslladarà de l’Auditori Municipal al Gran Teatre de la Passió a partir d’aquest curs. Així ho va anunciar el president de l’entitat, Jaume Rossich, en la inauguració del nou curs dimarts passat. La junta tenia clar que la limitació d’espai no podia ser un obstacle per continuar creixent. L’Auditori Municipal, amb capacitat per a 140 persones, s’havia quedat petit per als 195 socis que tenien al juny. Llavors, el president va demanar als membres de l’associació que busquessin nous socis per fer “un gran salt” i poder celebrar així les sessions setmanals en el Gran Teatre de la Passió, amb 1.700 localitats.
“De 195 socis hem passat a 255, un increment del 30% en tan sols un any”, va dir Rossich. El president va agrair la col·laboració del Patronat de la Passió per haver-los facilitat l’espai i a la Paeria de Cervera, que finançarà gran part de la calefacció.
L’Aula d’Extensió programarà un total de 28 conferències setmanals cada dimarts durant aquest curs, una excursió al Liceu per veure l’òpera L’elisir d’amore i dos sortides culturals. Dimarts vinent, el cuiner i comunicador Arnau París farà la conferència Per sucar-hi pa, una de les activitats emmarcades dins de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025, patrocinada pel consell. Els ponents de les pròximes sessions fins al mes de desembre seran: Marta Aldomà, llicenciada en humanitats i relacions internacionals; Circe Ramos, psicòloga; Mireia Rossich, cantant i llicenciada en l’Institut del Teatre; Lluís Urpí, periodista; Assumpta Montellà, historiadora; Albert Roca, antropòleg i historiador i Albert Beorlegui, llicenciat en dret i comunicador de professió. A l’acte d’inauguració van assistir Màrius Bernadó, coordinador de les Aules d’Extensió Universitària, l’alcalde, Jan Pomés, i el president del consell comarcal, Ramon Augé, i va acabar amb l’espectacle Guernica del grup Rumbesia.
La de Guissona inicia el curs amb una xarrada de Josep Santacreu
El passat 9 d’octubre l’Aula d’Extensió Universitària de Guissona també va arrancar el curs amb la conferència Passat, present i futur de les Cambres de Comerç a càrrec de Josep Santacreu, mèdic, directiu empresarial, filantrop i president de la Cambra de Barcelona des del mes d’octubre del 2023, nascut al municipi. Per a aquest curs han programat nou conferències que se celebren els dijous a la Sala Galeria del Ateneu i dos sortides culturals. Entre els ponents més destacats fins al proper mes de juny, figura el cuiner Arnau París, que parlarà sobre malbaratament alimentari, el periodista Eloi Vila, que dissertarà sobre la memòria històrica, o la cuinera Maria Nicolau.