Les dones dels entorns rurals reclamen que s’escolti més la seua veu
En una trobada organitzada pel consistori
L’ajuntament de Guissona va celebrar aquest dimecres el Dia de les Dones Rurals amb un partit per donar veu i reconèixer les dones del territori, que va reunir un centenar de persones a la Sala Galeria de l’Ateneu. L’acte, conduït per la periodista Glòria Sala, va comptar amb la participació de tres dones amb diferents realitats que van explicar les seues experiències: Neus Mangues, agricultora i ramadera de Vilamajó; Marina Costafreda, veterinària de Guissona, i Núria Magrans, activista social, exalcaldessa de Torrefeta i Florejacs i que va ser la primera dona que va ocupar el càrrec de gerent del consell comarcal de la Segarra.
Les tres van coincidir que des dels seus àmbits, la majoria dels quals tradicionalment masculinitzats, han hagut de dedicar el doble d’esforç i temps que els homes per arribar als mateixos llocs o demostrar la seua vàlua. “Però el sol fet de ser-hi ja és revolucionari”, comentava Costafreda. En aquest sentit, Magrans va reclamar que es reactivés el grup de Dones Transformadores de Lleida perquè les dones dels entorns rurals tinguin veu i siguin escoltades per les administracions a l’hora de legislar, ja que les seues necessitats són diferents. Amb tot, es van mostrar optimistes: “A poc a poc les coses van canviant”, va explicar Mangues.
Durant la jornada, que va acabar amb un debat obert amb els assistents, també van posar sobre la taula alguns dels reptes als quals el món rural ha de fer front, com facilitar l’accés a l’habitatge, millorar el transport o les connexions de telefonia mòbil i internet per tenir igualtat d’oportunitats i evitar així la despoblació.