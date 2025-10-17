RENOVABLES
Més de 350 ramaders se citen a la Sentiu per mostrar el seu suport a la planta de biogàs
El projecte, declarat estratègic pel Govern, busca reduir la contaminació per nitrats a la zona. Experts del Clúster de Bioenergia i de Sedigas defensen el seu paper per a un futur més sostenible
Els impulsors de la planta de biogàs Cobirgy a la Sentiu de Sió van presentar ahir el projecte davant de més de 350 ramaders i agricultors de la zona, que van acudir-hi per aclarir dubtes i conèixer detalls, davant de la previsió d’iniciar les obres a començaments del 2026 i posar en marxa la planta durant el 2027. L’equip local de la iniciativa, encapçalat pels ramaders Manel i Ferran Pascual, va exposar els últims avenços del projecte, l’objectiu del qual és oferir una solució a un dels principals problemes mediambientals del territori: la contaminació del sòl i dels aqüífers per excés de nitrats.
La planta transformarà unes 500.000 tones anuals de matèria orgànica –principalment purins de porc, fems bovins, gallinassa i residus d’escorxadors i indústries no perilloses de la zona– en gas renovable (biometà), que s’injectarà a la xarxa de gas natural existent. “Complir els exigents plans de dejeccions de la Generalitat és cada vegada més complicat per als ramaders. Necessitem solucions que no passin per disposar de més terrenys –que no tenim– per gestionar els purins”, va explicar Pascual, que va subratllar que “la planta naix d’una necessitat local”. Molts dels ramaders i agricultors presents en l’acte ja han formalitzat la seua adhesió al projecte, declarat estratègic per la Generalitat.
En la jornada van participar també Joan Batalla, president de l’Associació Espanyola del Gas (Sedigas), i Salvador Salat, membre de la junta del Clúster de Bioenergia de Catalunya. Tots dos van defensar les plantes de biogàs com a eines clau per garantir la viabilitat del sector. “El biometà és una oportunitat de país per compatibilitzar el progrés amb la sostenibilitat, la innovació amb el respecte al territori”, va afirmar Batalla. Per la seua part, Salat va destacar que “una Catalunya amb un pla ambiciós de biodigestió de dejeccions ramaderes serà una Catalunya millor que la que tenim avui”.
A les portes del pavelló es va concentrar un centenar de persones de la plataforma Pobles Vius, contrària al projecte, que van protestar per la que consideren una iniciativa perjudicial per al territori.
Tecnologia d’avantguarda per evitar emissions d’olors
El disseny de la planta de biogàs contempla un circuit tancat i un complet sistema de desodoració, amb tecnologia àmpliament provada i els millors sistemes del mercat en tractament de l’aire, per evitar emissions d’olors de l’exterior. El projecte preveu a més el transport dels residus ramaders en vehicles cisterna estancs, amb sistemes de descàrrega tancats que impedeixen abocaments i olors. Més del 80% dels purins procediran de granges situades en un radi de 15 quilòmetres, la qual cosa, segons els estudis portats a terme pels responsables del projecte, suposarà un increment del trànsit local de només un 3%. El pla inclou també millores a les carreteres i camins d’accés, amb nous carrils d’acceleració i desacceleració per facilitar el pas dels vehicles.