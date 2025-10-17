Un mural pel 25è aniversari dels Amics de l’Arquitectura Popular
Amb motiu del 25è aniversari dels Amics de l’Arquitectura Popular van crear un mural col·lectiu a la plaça de l’església de les Pallargues amb la tècnica de l’esgrafiat. Del 3 al 5 d’octubre una vintena de participants es van endinsar en la recuperació d’aquesta tècnica tradicional decorativa que des de fa segles s’ha aplicat en l’arquitectura popular, uns tallers que van ser dirigits per l’especialista Kimberly Barbara Bárcenas. A l’obra es representa la pleta de Mont-roig i la de les Pallargues, totes dos recuperades per l’entitat.
El 25 d’octubre vinent l’associació celebrarà el seu aniversari amb la inauguració del mural, amb una xarrada sobre arquitectura popular i turisme al Castell de Concabella a càrrec de Maria Garganté, amb un vídeo que relata els orígens i la història de l’entitat, un sopar i un concert. La jornada tindrà un cost de 15 euros i 10 per als socis.
L’Associació d’Amics de l’Arquitectura Popular va nàixer amb l’objectiu de posar en relleu les construccions rurals tradicionals, incidint en els elements més reconeguts com les construccions de pedra seca, per evitar així la desaparició d’aquest patrimoni. L’arquitecte Josep Mora, que va morir el 2012, en va ser un dels fundadors.