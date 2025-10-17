PLE
Reclamen al Govern finançar el transport escolar postobligatori
Aval al Pla d’inversions per 53,3 milions
El ple de la Diputació va aprovar ahir el pla d’inversions quadriennal 2026-2029, dotat amb 53,3 milions per donar continuïtat als projectes iniciats el 2025, establir un marc per a la gestió de futures inversions i optimitzar la planificació econòmica de la institució, segons va explicar el diputat de Finances, Marc Baró. El ple va aprovar el pla de cooperació comarcal per sufragar les despeses de transport i menjador escolar no obligatori del curs 2024-2025, amb una inversió de 647.608 euros. Es va aprovar per unanimitat una moció presentada per Junts-Impulsem que reclama a la Generalitat finançar el transport escolar gratuït per als estudiants de Batxillerat i FP. El cap de l’oposició, Jaume Ars, va defensar la proposta argumentant que “estudiar no ha de dependre del codi postal ni de la parada de l’autobús”. La vicepresidenta de la Diputació i portaveu d’Ara Pacte Local, Rosa Pujol, va donar suport a la moció, malgrat que va advertir que la seua aplicació requereix incloure la despesa als pressupostos de la Generalitat del 2026. Va demanar als grups representats a la Diputació que pressionin els seus partits per facilitar l’aprovació dels comptes de l’administració autonòmica, que actualment semblen tenir poques possibilitats de prosperar. També es va aprovar una moció del PP relativa al SOC i la despoblació. D’altra banda, el portaveu de Junts-Impulsem, Manel Solé, va alertar sobre la falta d’interventors i secretaris en diversos ajuntaments petits, la qual cosa en bloqueja el funcionament. Va demanar a la Diputació i consells comarcals buscar solucions temporals i estudiar models d’altres províncies per garantir l’assistència legal i administrativa als municipis.