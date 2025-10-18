Alerten de la irrupció d’animals a la C-12
La presència de cabirols i senglars a la calçada eleva el risc d’accidents a Fontdepou. Trenta sinistres en 10 anys
El tram de la C-12 que travessa el poble de Fontdepou, al municipi d’Àger, s’ha convertit en un punt crític per a la seguretat viària a causa de l’alta sinistralitat associada a la presència de fauna salvatge a la calçada. Són molts els usuaris d’aquesta via que alerten dels nombrosos accidents que es registren en aquest tram i en el que va d’Àger a Terradets. Segons les dades proporcionades pel Servei Català de Trànsit, entre els punts quilomètrics 188 i 198 de la C-12 s’han registrat accidents mortals el 2010 i el 2018, així com accidents amb víctimes en diversos anys, incloent-hi els anys 2015, 2017, 2019, 2022, 2023 i 2024. Aquests accidents s’han saldat amb un total de 12 víctimes, entre morts i ferits greus, i 28 ferits lleus.
Fonts dels agents rurals van indicar que els animals més involucrats en aquests accidents són els cabirols i els senglars. Malgrat que la temporada de caça, que ha començat aquesta tardor, podria reduir la presència d’aquests animals a la carretera, l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, va assenyalar que la situació continua sent “preocupant”. “Encara que la caça pot disminuir-ne el número, els animals continuen creuant la via i posant en risc la seguretat dels conductors”, va dir. Així mateix, segons els Rurals, els accidents causats per la irrupció d’animals, sobretot de senglars, augmenten de cara a la tardor. La sinistralitat a la C-12 no és un cas aïllat. A les comarques de Lleida, els accidents causats per fauna salvatge han augmentat significativament en l’última dècada.
L’any passat es van registrar 883 accidents a les comarques lleidatanes provocats per fauna salvatge com senglars o cabirols. Una xifra superior a la de 2023, quan n’hi va haver 802. Precisament la Noguera va ser la comarca catalana que va registrar més accidents d’aquest tipus l’any passat, amb un total de 224, seguida del Segrià, amb 197. En el conjunt de Catalunya, segons les dades aportades a la conselleria d’Agricultura pels Mossos, hi va haver 3.638 accidents provocats per animals.
L’alcaldessa d’Àger i usuaris van apuntar la possibilitat de portar a terme alguna actuació per reduir aquests sinistres a la carretera.
La conselleria d’Agricultura va avançar que està preparant un projecte per instal·lar tres punts amb un sistema de detecció d’animals en la via a la província de Lleida.