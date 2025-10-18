RURAL
Baixen a cavall 450 vaques de la muntanya de Tor
Amb l’arribada de la tardor, els ramaders pugen a la muntanya per recollir els animals i evitar que els sorprengui la neu. A Tor, al Sobirà, prop de 450 animals, entre vaques i cavalls, han passat l’estiu en pastures d’alta muntanya. Les vaques són les primeres a baixar, i a Tor els germans Lázaro i Pablo Moreno, ramaders i experts genets, les guien a cavall per agilitzar la tasca. Els caps de bestiar, dispersos en petits ramats, primer són reunits. Els Moreno van recórrer cada racó de la muntanya per reunir i separar les vaques segons els propietaris. Acompanyats de gossos pastors, binocles i walkie-talkies, faciliten el treball sense cobertura mòbil ni GPS. Finalment, des del port de Cabús (2.302 m) fins a una finca més baixa a Tor (1.649 m), van completar la baixada després de quatre mesos d’estiu a les altures.