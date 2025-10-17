Robatori de pel·lícula al Club Tennis Lleida: els lladres s'emporten diners de la caixa forta
Els assaltants, que semblen ser professionals i coneixedors de les instal·lacions, han accedit pel sostre i han desconnectat totes les alarmes del recinte esportiu
El Club Tennis Lleida ha patit un robatori durant la matinada d'aquest divendres, quan els lladres han accedit a les instal·lacions a través del sostre i s'han emportat principalment diners de la caixa forta. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada, moment en què s'ha activat una alarma per activitat sospitosa a les dependències del club.
Segons ha explicat Rebeca Gigó, gerent del Club Tennis Lleida, els assaltants han fet un forat al sostre per accedir directament a la zona on es troben els servidors, aconseguint així desconnectar tots els sistemes de seguretat. "Han caigut just on estan els servidors i han desconnectat tot", ha detallat Gigó. Els autors del robatori han deixat un panorama desolador amb caixes fortes obertes, forats al sostre i portes completament destrossades.
La investigació ara està en mans dels Mossos d'Esquadra, que continuen amb les indagacions per esclarir els fets. Els indicis apunten a què es tracta d'un grup de professionals, ja que no han deixat empremtes dactilars i han abandonat les eines utilitzades durant l'assalt. "Tal i com estaven amagades les coses, sembla que són persones que coneixen el club i saben com desconnectar-ho tot", ha manifestat la gerent.
Un robatori amb precedents al club
Tot apunta a què els assaltants, que s'estima que eren tres persones, coneixien perfectament les instal·lacions i la ubicació exacta dels sistemes de seguretat. Aquest fet genera especial preocupació entre els responsables del club.
Cal destacar que no és la primera vegada que el Club Tennis Lleida pateix un incident d'aquestes característiques. L'any 2018, l'entitat va ser víctima d'un episodi similar quan els lladres també van aconseguir accedir a les instal·lacions i van sostreure diners de la caixa forta.