Cultura destine 1,6 millons a promòir pellicules en aranés
Multiplique per quate era partida tad aguesta convocatòria
Era Generalitat de Catalonha a incrementat enquia 1.614.000 èuros era dotacion des subvencions destinades ara promocion de longmetratges en version originau catalana o en lengua occitana, ena sua varianta aranesa.
Era mesura s’a hèt oficiau en DOGC. Er aument dera partida, qu’iniciauments ère de 443.401 èuros, respon ar objectiu de refortilhar era preséncia des lengües cooficiaus en airau audiovisuau. Er Institut Catalan d’Enterpreses Culturaus (ICEC) gestionarà aguesti ajuts en regim de concurréncia non competitiva, en tot priorizar produccions que poguen contribusir ara difosion e normalizacion deth catalan e occitan aranés en sector cinematografic. Era naua dotacion se repartirà en tres anualitats: 1.210.500 èuros en 2025, 242.100 èuros en 2026 e 161.400 èuros en 2027, tostemp condicionades ara existéncia de credit de besonh.
Er increment a estat possible gràcies a hons estataus procedenti deth convèni entre er Institut de Cinematografia e des Arts Audiovisuaus (ICAA), deth ministèri de Cultura, e der ICEC, que permet finançar projèctes audiovisuaus en lengües cooficiaus diferentes ath castelhan. Damb aguesta ampliacion, eth Govèrn dera Generalitat refòrce eth compromís damb era produccion culturau en lengües minoritàries e facilite naues oportunitats entà qu’er aranés age ua màger preséncia ena grana pantalha.
Per ua auta part, Lleida TV emet cada dijaus entàs 22.50 ores era siesau sason dera sèria en aranés Èm çò qu’èm, produsida per Kionalia Project. Era emission dera tempsada, de dotze capítols, s’inicièc en octobre e finalizarà eth 18 de deseme.