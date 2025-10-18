AIGUA
Els regants tenen 6 mesos per invertir 5,3 milions a modernitzar
El PERTE del regadiu aporta fons per digitalitzar l’ús de l’aigua en quatre canals i catorze comunitats. L’Aragó i Catalunya capta 2,9 milions i l’Urgell, 870.000 €
Quatre dels cinc grans sistemes de reg de Lleida i la Franja i catorze de les seues comunitats de base han aconseguit captar 5,3 milions d’euros del PERTE (Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica) del regadiu, una actuació dels Fons Next Generation que porta, juntament amb l’ajut econòmic, un repte que comporta el risc de deixar en l’aire la seua efectivitat: les bases estableixen que “abans del 26 d’abril del 2024” s’haurà “d’acreditar l’execució almenys del 40% de l’import del cost subvencionable de les actuacions”, ja que el Govern central ha d’entregar a Brussel·les la memòria d’actuacions en els dos mesos següents a aquesta data.
Aquestes mateixes bases, que preveuen cobertures de fins al 100% de les actuacions en alguns casos, també permeten sol·licitar com a avançament fins al 80% de la quantitat concedida, la qual cosa en el cas dels principals beneficiaris, el Canal d’Urgell amb 870.433 euros i l’Aragó i Catalunya amb 789.374 en dos blocs, suposa quanties d’entre 600.000 i 700.000 euros.
Els altres dos sistemes principals, l’Algerri-Balaguer i el Segarra-Garrigues, rebran, respectivament, fons per valor de 554.303 i de 606.292.
El gruix de l’ajuda es concentra en l’anomenada solució G, que se centra en actuacions d’instal·lació de sistemes de telecontrol i monitoratge del regadiu, en la millora de l’eficiència energètica i en el desplegament de sistemes de fertirrigació, és a dir, d’aplicació dels adobs amb l’aigua de reg.
Aquest és també, juntament amb les solucions B i D, destinades a finançar la implementació de sistemes d’informació geogràfica aplicats al reg i a monitorar la composició química i biològica de l’aigua una vegada aplicada al sòl, l’àmbit més freqüent en els ajuts a les comunitats de base.
La pràctica totalitat de les comunitats de base que han captat fons del PERTE a Lleida i la Franja formen part del sistema de l’Aragó i Catalunya.
A la demarcació de Lleida hi ha les de Montagut a Alcarràs (43.669 euros), Fenollet a Almenar (128.179 en dos projectes) i séquia d’Alguaire (29.127).
A les comarques de la Franja es troben les de Sant Isidre (64.546) i la Concepció (437.386) a Tamarit de Llitera, Mombrún a Albalat de Cinca (194.461), Albelda (345.147), Saidí (312.588), el Puntal a Esplucs (353.121) i el Pilar a Vensilló (98.122).
La comunitat de Ripoll i el Viñedo, a Binacet, ha accedit a 58.749 euros i la del marge dreta del Sosa, a l’Almúnia, a 253.518.