GOVERN
El Govern reestructurarà les oficines de serveis territorials de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran
Constituirà quatre noves seus corporatives i tres Oficines d'Atenció a la Ciutadania
| La Seu d'Urgell | El Govern impulsarà la creació de quatre noves seus corporatives i tres noves Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran. És un pla del departament de Presidència que s'enllaça en la voluntat de reestructurar les oficines dels serveis territorials de la zona.
Aquestes noves seus i OAC s'habilitaran als municipis de La Seu d'Urgell, Tremp i Puigcerdà. Les obres de les OAC a la capital de l'Alt Urgell estan previstes que comencin aquest mes de novembre i que acabin al desembre. L'edifici hauria d'entrar en funcionament a principis de l'any vinent.
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ho ha anunciat aquest dissabte en una visita a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, prèvia a l'acte inaugurarl de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu.