Obres de restauració a la Col·legiata d’Àger
L’ajuntament d’Àger ha iniciat aquesta setmana les obres de restauració i consolidació de la part oest de la Col·legiata de Sant Pere, un dels elements patrimonials més destacats del municipi i referent del llegat històric i arquitectònic de la Vall d’Àger. Aquesta actuació forma part d’un projecte més ampli de recuperació i compta amb ajuts del departament de Cultura, en el marc de la convocatòria per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2023-2025. L’obra ha estat adjudicada a l’empresa especialitzada Rècop Restauraciones Arquitectónicas SL, per un import de 91.800 euros. El pressupost inicial del projecte era de 114.800 euros i per completar el finançament, el consistori ha sol·licitat una ajuda de 25.000 euros a l’IEI. L’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, va apuntar que aquest tipus d’actuacions són “importants per preservar i dignificar un tresor patrimonial. És un símbol d’Àger i del nostre compromís amb la cultura i la memòria històrica”, va assenyalar la primera edil.