FIRES
La Generalitat anuncia a la Fira de Sant Ermengol que obrirà quatre seus al Pirineu
El conseller de la Presidència anuncia una reestructuració ambiciosa que també inclou obrir tres oficines d’atenció al públic. Albert Dalmau: “Hem d’estar pròxims a la realitat del país”
El Govern de la Generalitat va anunciar ahir un “ambiciós pla de reestructuració integral” de les seues oficines i seus administratives a l’Alt Pirineu i Aran que es materialitzarà en la creació de quatre noves seus corporatives i tres noves Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va fer l’anunci en el marc de la inauguració de la Fira de Sant Ermengol a la Seu, on va destacar la voluntat del Govern d’atansar l’administració al territori de muntanya i de ser “més pròxima a la realitat del ciutadà”. Així mateix va definir la fira com a “punt d’unió entre el món urbà i el rural, ja que reforça els vincles comunitaris i posa en relleu la identitat pirinenca”. L’alcalde, Joan Barrera, va parlar de la fira com “un projecte de vida de persones que creuen en el Pirineu i desenvolupen una economia sostenible”.
La reestructuració busca consolidar l’actual desplegament de serveis territorials, que es troben situats majoritàriament en espais cedits provisionalment. La Seu acollirà dos de les noves seus corporatives que centralitzaran l’activitat del Govern, i Tremp i Puigcerdà, una a cada ciutat.
A la capital de l’Alt Urgell, l’ajuntament va firmar ahir un conveni que contempla la cessió de dos edificis del centre històric. Els antics jutjats de Pati Palau seran la seu de Territori, Agricultura, Interior i el Comissionat per a les Relacions Interpirinenques. D’altra banda, la Seu cedeix un immoble del carrer Canonges per a futures ampliacions d’aquests serveis. A Tremp, el Govern construirà una nova seu al passeig Pompeu Fabra i a Puigcerdà, el Govern convertirà l’antiga seu de Turisme de Catalunya en delegació d’Economia i Finances i d’Empresa i Treball.
El pla també inclou crear tres Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) a la Seu (passatge Alsina), Tremp i Puigcerdà.
Els artesans esperen vendre 7.500 kg de formatge
La Fira de Formatges Artesans del Pirineu preveu vendre aquest any 7.500 quilos de més de 150 varietats d’aquest producte lacti artesanal i facturar uns 180.000 euros al llarg dels tres dies que dura el certamen. És la xifra que preveuen els 50 artesans del formatge que participen enguany a la fira. La majoria són del Pirineu català, basc i francès. Després de 31 edicions, el certamen s’ha posicionat com un aparador de productors de formatge del Pirineu, tant de vaca com de cabra i ovella. Per a la majoria de venedors, aquest és el millor cap de setmana de vendes de l’any i arriben a vendre uns cent quilos cadascun, alguns fins i tot fins a cent cinquanta entre totes les varietats que exposen. Salvador Maura, de Mas d’Eroles, va explicar que les perspectives d’aquesta edició són molt bones i van de la mà del bon temps, “que sembla ser que hi haurà bonança i ens acompanyarà”.