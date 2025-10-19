L’okupació del bloc de Rialp compleix un any sense data de desnonament
Es treuen a subhasta 41 habitatges en un lot per 7,5 milions, i queda desert. Els okupes de L’Aixeta organitzen activitats culturals i esportives però hi ha hagut tensions amb veïns
Aquest mes d’octubre es compleix un any des de l’okupació del bloc de pisos sense acabar de l’avinguda del Riu, a Rialp. La situació de l’edifici –abandonat des de fa quinze anys– continua encallada entre procediments judicials, reclamacions hipotecàries i una cadena de propietaris que mai no va arribar a consolidar-se. No existeix encara data per al desallotjament.
Un total de 41 habitatges que formen part del bloc, projectat com una promoció residencial a mitjans dels anys 2000, va ser objecte d’una nova subhasta aquest estiu. L’operació la va impulsar la societat 2020 Immopedralbes, que reclama més de 13 milions d’euros (principal, interessos i costes) a Canalorce SL, Love 4131 SL i Consultoria Pallars SL, les societats implicades en el desenvolupament original. Els pisos es van oferir en un únic lot amb un preu de sortida de 7,5 milions d’euros, però la subhasta va acabar sense rebre cap licitació. Paral·lelament, es va treure a subhasta un altre paquet de béns, corresponent a 34 places d’aparcament vinculades al mateix edifici, amb un import reclamat de 470.423 euros, més 141.126 euros en interessos i costes judicials. En aquest cas, set de les places sí que van rebre ofertes, malgrat que la majoria per sota del valor inicial.
Segons l’edicte de subhasta dels habitatges, si el lot s’arriba a adjudicar i el nou propietari ho sol·licita, la Lletrada de l’Administració de Justícia podrà ordenar que es faci fora immediatament els ocupants, sempre que el jutjat determini que no tenen dret a romandre a l’immoble. El procés, tanmateix, es troba aturat, i l’edifici continua sense adjudicatari ni resolució sobre el seu ús. Els habitatges subhastats formen part avui dels actius gestionats per la Sareb, conegut com el banc dolent, fruit de la crisi immobiliària. Altres unitats estan registrades a nom del Bisbat d’Urgell, institució que, juntament amb l’ajuntament de Rialp i l’empresa Consultoria Pallars, va presentar una denúncia sol·licitant el desallotjament del bloc.
El procediment penal es va saldar amb sis encausats absolts pel Jutjat de Tremp, i el posterior recurs del bisbat davant de l’Audiència de Lleida va ser igualment desestimat, deixant sense efecte qualsevol mesura judicial immediata.
El bloc de l’avinguda del Riu és un recordatori visible de la falta d’un marc clar per a la gestió d’actius en desús. Per la seua banda, els okupes, agrupats sota el nom de col·lectiu L’Aixeta, defensen l’edifici com un “centre social alliberat” on, segons expliquen als seus canals públics, busquen “donar una segona vida a un espai abandonat per fomentar la cultura i la convivència”.
Durant l’últim any han organitzat tallers de limoncello i serigrafia, cursos de macramé, sessions de teràpia grupal i entrenaments d’arts marcials o Muay Thai. Aquest dijous preveuen celebrar una “xocolatada vegana” amb projecció del film Persèpolis.
El cas ha generat també friccions amb el veïnat. L’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, va lamentar que “al bloc hi viuen diversos animals que provoquen sorolls i molèsties, especialment a la llar d’infants pròxima”. Va afegir que s’han produït episodis d’incivisme relacionats amb les mascotes i que “alguns veïns han arribat a discutir amb els okupes”, la qual cosa ha arribat a requerir presència policial. “Esperem que l’edifici se subhasti i s’adjudiqui com més aviat millor, i que s’intervingui en l’assumpte”, va manifestar l’alcalde. Aquest diari ha intentat contactar amb membres del col·lectiu, sense obtenir resposta.