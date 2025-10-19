Més de cent alcaldes a la Vall per l’Amuparna
La Vall de Boí ha estat escenari aquesta setmana de la Trobada Amuparna 2025, de l’Associació de Municipis amb Territori en Parcs Nacionals, que ha reunit més d’un centenar d’alcaldes de tot l’Estat. Durant diversos dies, els representants municipals han celebrat l’assemblea anual i diverses jornades de treball centrats en la gestió sostenible dels territoris que formen part dels parcs i en la importància de la col·laboració entre administracions locals per preservar aquest patrimoni natural i cultural. A més de les sessions de treball, els participants han tingut l’oportunitat de descobrir el patrimoni romànic de la Vall de Boí, gaudir del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que ha celebrat el seu 70 aniversari, i degustar la gastronomia local.