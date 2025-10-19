Una nova vida per a les antigues mines de Malpàs
El Pont de Suert recuperarà l’entorn miner per promoure el turisme sostenible. Amb una inversió de 50.000 euros amb ajuts Leader
L’ajuntament del Pont de Suert ha promogut un ambiciós projecte per recuperar les antigues mines de carbó de Malpàs i el seu entorn natural, amb l’objectiu de convertir aquest espai, avui en desús, en un recurs turístic, cultural i educatiu per dinamitzar l’economia local. La iniciativa s’executarà amb finançament dels ajuts Leader, destinats a fomentar la diversificació econòmica de les zones rurals.
Amb un pressupost total de 50.000 euros, el pla persegueix rescatar un llegat històric i patrimonial que durant dècades ha romàs a un segon pla, malgrat la seua rellevància en la configuració del territori i la identitat minera de la comarca. L’objectiu és preservar els vestigis del passat extractiu, garantir la seguretat i accessibilitat de l’espai, i posar-lo en relleu com a atractiu d’interès geològic, educatiu i paisatgístic.
El projecte preveu actuacions a Malpàs, les mines i Peranera que, en conjunt, busquen integrar el patrimoni geominer en una xarxa d’itineraris culturals i naturals vinculats al turisme sostenible i al coneixement del paisatge pirinenc. Al nucli de Malpàs s’actuarà a la plaça d’accés al poble, que es convertirà en la porta d’entrada a l’itinerari miner, amb la instal·lació de plafons interpretatius i un element commemoratiu dedicat als miners. A l’àrea de les antigues mines es portaran a terme tasques de neteja i consolidació d’estructures, l’ordenació de l’aparcament, la instal·lació de cartells informatius sobre les restes patrimonials –entre les quals la boca de mina, l’estació del tramvia, la cantina, el moll de càrrega o la casa del capatàs– i la col·locació de barreres de protecció a les zones deteriorades.
Finalment, a Peraner, es construirà un mirador geològic amb vistes sobre Malpàs i Erillcastell, concebut com a recurs complementari a les rutes de senderisme. També s’ordenarà l’accés i l’espai d’aparcament. A més de les intervencions físiques, el projecte busca preservar la memòria col·lectiva lligada a la mineria del carbó, transmetre’n el llegat a les noves generacions i afavorir la creació de nous usos públics compatibles com són les visites amb guies interpretadors.