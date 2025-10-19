FESTES
La Segarra estrena bandera comarcal
El consell va organitzar ahir la cinquena edició del Dia de la Comarca, una jornada plena d’activitats en què es va homenatjar Adrià Marquilles i els Margeners de Guissona
La Segarra va celebrar ahir la cinquena edició del Dia de la Comarca amb l’estrena de la seua nova bandera, una jornada plena d’activitats organitzada pel consell amb l’objectiu de “reforçar el sentiment d’identitat i pertinença”, segons va explicar el president de l’ens comarcal, Ramon Augé.
La diada va arrancar amb la inauguració de la rehabilitació de la segona planta del consell i la hissada de la nova bandera amb una espiga amb 19 grans que representen els municipis de la comarca i que es va repartir a tots els ajuntaments. Imma Secanell, presidenta del consell d’alcaldes, va assegurar que ahir va ser un dia emotiu: “Per primera vegada a la Segarra tenim la nostra bandera, un símbol d’identitat per augmentar la nostra autoestima” i va animar els representants comarcals a treballar per continuar creixent amb tots els municipis de la Segarra històrica. L’acte va comptar amb la col·laboració de la Coral Lacetània, l’actuació castellera dels Margeners de Guissona i va acabar amb una ballada de sardanes. També hi van participar el paer en cap, Jan Pomés; el president de la Diputació, Joan Talarn; la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i el secretari de Governs Locals i Relacions amb l’Aran de la Generalitat, Xavier Amor.
Durant el dia es van programar vols de globus a Cervera i Hostafrancs, visites als castells i activitats esportives. Sant Antolí va acollir les exposicions de la campanya del consell Per sucar-hi pa, els joves del poble van pintar un mural i es va celebrar un dinar popular amb postres de la cuinera Maria Nicolau. En aquesta edició es va homenatjar els Margeners de Guissona per la seua trajectòria, i Adrià Marquilles, que va presidir el consell durant vuit anys i va ser l’impulsor de la primera edició del Dia de la Comarca el 2012.