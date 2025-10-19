MUNICIPIS
Tàrrega atansa el compromís ambiental i sostenible als joves
Uns 40 expositors, al mercat de la 25a edició de la Fira del Medi Ambient
La Fira del Medi Ambient de Tàrrega, que celebra 25 edicions, va acollir ahir la jornada central amb la fira de productes de proximitat a la plaça del Carme, que va comptar amb 37 expositors, entre els quals es van presentar projectes d’estalvi d’aigua i de reforestació amb arbres fruiters forestals.
Els més petits també van ser els protagonistes amb jocs infantils i un taller didàctic sobre fòssils i dinosaures al Palau dels Marquesos de la Floresta.
Altres activitats emmarcades en la fira van ser una jornada de les comunitats energètiques de l’Urgell sobre l’energia més barata i neta i una xarrada sobre cuina, artesania i vida de la cuinera Maria Nicolau. Salut en Xarxa també va ser present amb un exitós taller de planter d’hort i de llegums.
La regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va destacar l’esforç per conscienciar els joves sobre la importància de tenir cura del medi ambient i d’apostar per la sostenibilitat. En aquest sentit, l’alcalde accidental, José Luis Marín, va fer referència a la importància de les tres R: “Reduir, reutilitzar i reciclar.” Per aconseguir-ho, al llarg de la setmana s’han organitzat xarrades i tallers als centres educatius.
Les activitats del certamen acaben avui
Avui hi haurà un taller sobre cants d’ocells, una demostració d’antigues eines del camp al Museu Trepat, l’alliberament d’una au recuperada i una visita guiada a l’exposició de fòssils.