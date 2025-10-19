SEGURETAT
Mesura d'urgència: Agramunt tindrà vigilància policial les 24 hores del dia
Agramunt tindrà vigilància i presència policial les 24 hores del dia. Aquesta és una de les mesures per reforçar la seguretat al municipi que va anunciar ahir l’ajuntament després de reunir-se d’urgència amb la Policia Local i tots els grups municipals com a resposta als fets delictius i incívics registrats en l’última setmana. Una altra mesura acordada és l’ampliació del sistema de videovigilància amb més càmeres de seguretat. En aquest sentit, el consistori demana al departament d’Interior “agilitat” en la tramitació i autorització de les càmeres com a “eina clau de prevenció i seguretat”. A més, denuncia la multireincidència i lamenta “la falta d’una resposta efectiva per part del sistema judicial en uns delictes comesos reiteradament per part dels mateixos individus”. Finalment, fa una crida a la col·laboració ciutadana.