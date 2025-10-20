La cultura popular i la música d’arrel, al Molí Folk
Bona acollida de la primera edició
El Talladell va celebrar dissabte amb bona acollida la primera edició del Molí Folk, una jornada dedicada a la cultura popular i la música d’arrel organitzada per El Galliner-Agitació Cultural i pensada per a tots els públics. Va començar a la tarda amb una animada cercavila protagonitzada pels grups de l’Associació Guixanet: les Arquets, els Targalets, els Nans, la Targafera, Lo Groguet i els Grallers de la Barra, que van omplir els carrers del poble. A continuació, van tenir lloc els lluïments i l’Esbart Albada va oferir un participatiu taller de danses tradicionals. Seguidament, el grup jove de pop i música d’arrel Trèvol va pujar a l’escenari de l’Espai Molí per oferir un concert que va donar pas a un freqüentat sopar popular. La jornada es va tancar amb l’actuació del duo ebrenc Terrae, format per Andreu Peral i Genís Bagés, que va fusionar sons tradicionals i folks amb música electrònica dins del marc del Circuit Folc 2025.
El Molí Folk és la primera creació pròpia d’El Galliner-Agitació Cultural, la cooperativa impulsada pel músic i gestor cultural Eduard Escaño i l’escenògraf i productor Gerard Orobitg.