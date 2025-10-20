Una jornada plena de naturalesa tanca la 25a Fira del Medi Ambient
El certamen es consolida com a espai educatiu per impulsar la sostenibilitat
Tàrrega va culminar ahir la 25a edició de la Fira del Medi Ambient amb una jornada d’activitats en plena naturalesa. El certamen va tancar gairebé una setmana de propostes educatives i divulgatives centrades en els beneficis de la sostenibilitat, la preservació de la biodiversitat i el benestar de les persones.
L’associació Leader de Ponent va portar a terme ahir diferents activitats a la capital de l’Urgell. D’una banda, la via verda del riu Ondara va ser escenari d’un taller sobre els sons d’aus autòctones a càrrec del Drapaire Musical, que va mostrar els seus instruments artesanals. Paral·lelament, el Museu Trepat va acollir una jornada dedicada a les tasques del camp i a la recuperació dels oficis tradicionals de l’agricultura. Aquesta activitat preveia una demostració d’una garbelladora J. Trepat antiga tirada per cavalls, però es va haver de cancel·lar la part de l’exhibició com a mesura sanitària per la dermatosi nodular contagiosa. Finalment, la tècnica del Museu Trepat, Roser Miarnau, i Marçal Segarra, de les festes del Segar i el Batre de la Fuliola, van explicar els noms en català de les antigues tasques del camp, la importància de cada figura i el seu treball i funció en concret. La sessió va acabar amb un vermut popular acompanyat de l’actuació del duo de blues Gascón & Martí.
Un dels actes més multitudinaris de la jornada d’ahir que ja s’ha convertit en un habitual de la fira va ser l’alliberament al seu hàbitat natural per part dels Agents Rurals d’un aligot comú després de recuperar-se de les ferides que patia al Centre de Fauna de Vallcalent, a Lleida. Abans de l’alliberament, que va reunir nombroses famílies, els Agents Rurals van explicar els costums i l’alimentació d’aquesta au rapinyaire.
La programació va culminar amb una visita guiada a l’exposició de fòssils Empremtes del passat, del col·leccionista Joan Condal, que reunia unes 200 peces al Palau dels Marquesos de la Floresta.
La regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va fer un balanç molt positiu del certamen, destacant la consolidació del format estrenat l’any anterior. “Les activitats divulgatives desenvolupades durant la setmana han tingut una gran resposta, i el mercat d’expositors de dissabte a la plaça del Carme també va registrar una notable afluència de visitants, afavorint el contacte amb el comerç local”, va assenyalar Robert. La Fira del Medi Ambient manté com a eixos fonamentals la sensibilització dels joves pel que fa a la biodiversitat, l’impuls del reciclatge i la lluita contra el canvi climàtic.