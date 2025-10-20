En marxa l’ampliació de la rotonda d’accés a Verdú
Amb un conjunt d’obres per millorar la seguretat al tram urbà de la C-14
L’ajuntament de Tàrrega ha començat les obres de millora de la travessia urbana de la C-14 amb un conjunt d’actuacions per afavorir una mobilitat més segura, accessible i sostenible. Està previst que els treballs durin sis mesos amb un pressupost de 319.217,31 euros, dels quals el Servei Català de Trànsit aportarà una subvenció de 150.000 euros.
La primera actuació se centra en l’ampliació de la rotonda situada a la intersecció de les avingudes de Tarragona i Josep Tarradellas. La rotonda passarà d’un diàmetre actual de 2,5 metres a un de 12 metres, en una actuació que comporta també l’adaptació de les voreres perimetrals i tots els serveis afectats. L’objectiu és reduir la velocitat dels vehicles, guanyant en seguretat en una zona amb molts vianants, ja que es troba al costat de l’institut Alfons Costafreda i l’Escola Agrària.
El pla se centra també a potenciar aspectes d’accessibilitat i sostenibilitat. Així, s’instal·laran relleus a terra per a persones amb discapacitat visual davant dels passos de vianants i es crearà una rampa accessible a l’encreuament amb el passatge Sant Jordi. També s’ampliarà l’actual carril bici connectant-lo al carrer Salvador Espriu, molt a prop del CAP. El projecte contempla també l’ampliació dels xamfrans amb el carrer Francesc Moragues i la col·locació de pilons en punts estratègics per evitar l’estacionament de vehicles sobre les voreres. A més, s’afegiran deu senyals de pas de vianants lluminosos amb plaques solars i es renovaran disset punts de llum amb led.
Una altra mesura és la instal·lació de càmeres de videovigilància, ja se n’ha posat una al Centre d’Entitats i pròximament se n’instal·laran dos més a l’inici i al final del vial de la C-14 a Tàrrega.
Finalment, l’ajuntament ha tret a licitació quatre nous semàfors per a vianants a l’encreuament de la plaça del Carme amb l’avinguda de Catalunya i el raval del Carme.