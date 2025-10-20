ESDEVENIMENT
El setè Fira Tast omple Almenar de sabors
La setena edició de Fira Tast i la setzena de les Jornades Gastronòmicas van desplegar aquest cap de setmana un ampli ventall de sabors a Almenar i van tornar a reunir a una àmplia gamma d’assistents. La convocatòria de Fira Tast, que es va desenvolupar dissabte a la tarda i ahir al matí, va incloure diverses degustacions i showcoockings, així com xarrades i taules redones que, en tots els casos, van tenir el formatge com eix. En el primer cas aquest derivat lacti es va maridar amb vins i també amb diferents tipus de xocolates.
El programa va incloure ahir un taller per a nens i, dissabte, l’actuació de Pascual i els Desnatats. Les degustacions de les jornades gastronòmiques van tenir lloc ahir al migdia, mentre que des de primera hora del matí va estar oberta una exposició sobre l’esdeveniment.