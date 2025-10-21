MUNICIPIS
Balaguer estrena els parcs del Molí de l’Esquerrà i del Firal
Balaguer ha enllestit les actuacions del projecte Treball als Barris per promoure l’ocupació laboral i millorar diferents espais de la ciutat. Des del mes de juliol passat s’han portat a terme treballs de jardineria i manteniment a espais verds i elements patrimonials amb la contractació de 12 operaris i un coordinador d’obres. Destaca la reurbanització de la plaça Molí de l’Esquerrà, que contempla l’ampliació de voreres i zones verdes, la millora de l’accessibilitat, la substitució dels jocs infantils i la instal·lació de paviment de cautxú.
En aquest sentit, també s’ha intervingut a la plaça del Firal Grup Balmes, on s’ha ampliat l’espai, s’ha instal·lat nova il·luminació i s’ha unificat el paviment per crear un entorn únic i més accessible. S’ha tornat a urbanitzar el parc i l’àrea de jocs, que ha inclòs la substitució dels elements infantils, que estaven molt deteriorats.
D’altra banda, val a mencionar que les actuacions han tingut un cost de 144.000 euros al Molí de l’Esquerrà i de 58.000 euros al Firal.