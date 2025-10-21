TRÀNSIT
Cinc ferits en accidents a Lleida, Maldà, Espot i el Doll
Cap dels quals de caràcter greu
Cinc persones van resultar ferides ahir en quatre sinistres que hi va haver a les carreteres de la comarques de Lleida. El primer es va registrar a les 8.22 hores a la C-12 a Lleida. Dos cotxes van col·lidir i un dels ocupants va quedar atrapat mecànicament, i va ser rescatat pels Bombers. Va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova amb ferides de diversa consideració. Posteriorment, a 10.30 hores un camió cisterna que transportava farina de blat va sortir de la via i va bolcar lateralment a la carretera L-201 entre Maldà i Belianes. El xòfer va ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va activar dos ambulàncies. Posteriorment, va ser evacuat a l’Arnau.
Tres hores després, a les 13.28 hores, un cotxe va fer una volta de campana en una carretera a Espot. Els dos ocupants van patir contusions, segons van informar els Bombers, que van activar cinc dotacions. Els ferits van ser evacuats a un centre mèdic. Finalment, un motorista va patir una caiguda a les 14.23 hores a la carretera C-13 al Doll, al terme municipal de Vilanova de Meià.