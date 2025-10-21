SEGRE
Localitzada a Gerb la vaca que es va escapar de Balaguer el 7 d'octubre

El vedell va fugir en el moment de ser descarregat del camió

Imatge d'arxiu d'un vedell.Sean Nyatsine / Unsplash

Esmeralda Farnell
Esmeralda Farnell

El dispositiu de recerca de la vaca de raça betizu que el passat dia 7 d’octubre es va escapar de l’escorxador de Balaguer quan havia de ser sacrificada va aconseguir aquest dilluns delimitar l’àrea al terme de l’EMD de Gerb (Os de Balaguer). 

Agents Rurals van treballar amb drons tèrmics per detectar amb més precisió la ubicació i sacrificar l’animal, ja que l’objectiu és que no arribi a estar en contacte amb altres animals de granges de la zona pel risc de contagi si tingués dermatosi nodular.

