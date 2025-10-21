Localitzada a Gerb la vaca que es va escapar de Balaguer el 7 d'octubre
El vedell va fugir en el moment de ser descarregat del camió
El dispositiu de recerca de la vaca de raça betizu que el passat dia 7 d’octubre es va escapar de l’escorxador de Balaguer quan havia de ser sacrificada va aconseguir aquest dilluns delimitar l’àrea al terme de l’EMD de Gerb (Os de Balaguer).
Agents Rurals van treballar amb drons tèrmics per detectar amb més precisió la ubicació i sacrificar l’animal, ja que l’objectiu és que no arribi a estar en contacte amb altres animals de granges de la zona pel risc de contagi si tingués dermatosi nodular.
Comarques
Busquen una vedella escapada de l’escorxador de Balaguer
Esmeralda Farnell