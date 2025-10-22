La 25 Fira de la Girella reconeix el món ramader i nomena Majoral un pastor de 94 anys
El Pont de Suert n'acull una nova edició aquest cap de setmana amb més de 60 parades
Noranta-quatre anys i tota una vida dedicada al pasturatge. Ermenegildo Pallarès serà nomenat aquest cap de setmana Majoral dels Pirineus en el marc de la Fira de la Girella del Pont de Suert, que vol aprofitar aquesta 25 edició per retre un homenatge al sector ramader.
"Per primer cop s'atorga aquest reconeixement a una persona del municipi que és pastor. Volem reconèixer la seva implicació amb el poble, la seva tasca professional i també l'ofici ramader, un dels més durs i vocacionals", ha explicat aquest matí l'alcaldessa del Pont, Iolanda Ferran. El tinent d'alcalde, Miquel Solanes, ha explicat que els actes de la Fira començaran divendres amb la presentació del llibre 'La Catalunya emergida', mentres que dissabte juntament amb el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici organitzaran activitats familiars sota el títol El Parc és Vida. També hi haurà un tast de Girella, "l'únic embotit de carn de corder i del qual es té constància des del segle XVI", segons Solanes, entre altres activitats. Diumenge, més de seixanta paradistes d'oficis, artesania i gastronomia ocuparan els carrers del Pont al temps que s'organitzaran tallers de falles, de tala de troncs i un concurs de xiulets de pastor.
El pressupost de la Fira ronda els 24.000 euros i l'any passat es van vendre uns 2.000 tiquets per a la degustació de l'embotit de corder.