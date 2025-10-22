Ferrocarrils adjudica la renovació d'un tram de via de la línia Lleida-La Pobla a Vilanova de la Barca
Se substituiran els carrils, les travesses i el balast d’un tram d'1,5 km i les obres no afectaran el servei
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat aquest dimecres els treballs per a la renovació d'1,5 quilòmetres de via entre els baixadors d'Alcoletge i Vilanova de la Barca, al Segrià, a la línia Lleida-La Pobla de Segur. L'obra consistirà en la renovació integral de la via, tant del carril com de les travesses, que passaran a ser de formigó monobloc amb fixacions elàstiques, tot substituint les actuals travesses bibloc. Les noves travesses, amb un pes més elevat i una superfície de contacte superior amb el balast, volen contribuir a prevenir la generació de garrots en episodis de temperatures extremes i, així, adaptar-se als efectes del canvi climàtic. Els treballs no afectaran el servei ferroviari de la línia.
El projecte també contempla la renovació total del balast, fet que permetrà millorar l'estabilitat i el drenatge de la plataforma i la transmissió de les càrregues del tren. Des de Ferrocarrils preveuen que els treballs es facin en horari nocturn per no afectar el servei ferroviari de la línia Lleida-La Pobla de Segur.
Les obres s'han adjudicat a UTE Vilor Infraestructuras S.L. – Construcciones Rubau, S.A. per un import d'1.532.329 euros (abans d'IVA) i un termini d'execució de 30 setmanes. Amb aquesta actuació, Ferrocarrils avança en la renovació total del tram de via comprès entre les estacions de Lleida i Balaguer, que ha arribat al final de la seva vida útil.
L'any passat, FGC va renovar un tram de 700 metres entre els baixadors de Vilanova de la Barca i Térmens i l'any 2022 s'havia renovat un altre tram de 500 metres a Térmens.