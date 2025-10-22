Fira de Mollerussa preveu tancar un any històric amb Autotardor
Amb més de 360 vehicles venuts i un volum de negoci superior als 11 milions d’euros als salons del motor celebrats aquest any, Fira de Mollerussa s’encamina a tancar el 2025 com un any històric. La previsió és arribar als 12 milions d’euros en vendes, superant el rècord del 2019.
El colofó a aquesta trajectòria s’espera amb la 30 edició d’Autotardor, dedicada als vehicles d’ocasió. L’organització espera mantenir el ritme de vendes de l’any passat, quan es van tancar 121 operacions per un valor de 2,5 milions d’euros.
Del 24 al 26 d’octubre, el recinte firal de la capital del Pla reunirà vint expositors (un més que l’any passat). El president de Pimec Lleida, Borja Solans, inaugurarà el certamen.