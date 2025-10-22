Humor, música i solidaritat als 60
Gran espectacle de la Colla del 65 al teatre L’Amistat que va reunir prop de mil assistents al llarg del cap de setmana. Part de la recaptació obtinguda, en benefici de La Marató de 3Cat
La Colla del 65 de Mollerussa va demostrar el cap de setmana passat que la vitalitat i el bon humor no entenen d’edat. Van representar tres funcions (dos dissabte i una diumenge) que van omplir el teatre de L’Amistat amb 926 espectadors. Els assistents van disfrutar d’un espectacle ple de música, humor i emoció.
L’acte, conduït per Maria Josep Íñiguez, va començar amb una emotiva introducció sobre els motius de la celebració: “Fer una cosa diferent per compartir-ho amb la gent que estimem i amb tot Mollerussa.” Els 25 participants van oferir 11 actuacions molt variades, amb cançons tan conegudes com Sweet Caroline de Neil Diamond o I Will Survive de Gloria Gaynor.
Entre els números més aplaudits va destacar una divertida conversa entre dones i l’actuació del president del grup, Josep Anton Moncada, que va sorprendre amb la seua interpretació de Santa Lucía. També van destacar les escenes ambientades en una residència fictícia de la tercera edat cridada El infierno puede esperar. Per tancar amb emoció i energia, va sonar Ay mamá, de Rigoberta Bandini.
L’espectacle va incloure un homenatge pòstum a Xavi Simón, un membre molt estimat del grup, que va emocionar tots els presents. A més de fer passar una bona estona, l’acte va tenir un component solidari, ja que part de la recaptació de les entrades es destinarà a La Marató de 3Cat.