BOMBERS
Incendi en una casa abandonada d’Alcoletge, que danya la coberta
Els Bombers de la Generalitat van treballar a primera hora del matí en l’extinció d’un incendi en una casa de dos plantes als afores d’Alcoletge. L’immoble, situat al camí de Bell-lloc i que està en estat d’abandó, va patir danys en una part de la coberta. No hi va haver persones ferides. El foc es va declarar a les 6.55 hores i els Bombers van activar quatre dotacions, una de les quals l’autoescala, la qual va permetre atacar les flames des de dalt.