La passarel·la sobre l’A-2, a concurs aquest any
Segons l’alcalde, que espera que el ministeri compleixi el seu compromís. Afirma que “és qüestió de seguretat, no un luxe”
El ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible té previst licitar abans que acabi l’any les obres de la passarel·la sobre l’autovia A-2 per a vianants i bicicletes que ha d’unir el Palau d’Anglesola i Mollerussa. Així ho va explicar l’alcalde del Palau, Francesc Balcells, durant un acte per presentar el balanç municipal. Balcells va mostrar prudència i exigència davant d’un projecte llargament reivindicat. “La licitació està prevista per a finals d’any, però és una obra que ja hauria d’estar feta”, va dir. “Fa sis anys vam començar a reclamar-la, ens van dir que sí, van redactar l’avantprojecte i el projecte, i tenen els recursos per construir-la. Ara només falta que el compromís es faci efectiu i que no s’emportin els fons a una altra comunitat autònoma”, va afegir.
Segons l’alcalde, va assumir aquest compromís el director general de Carreteres, Juan Pedro Fernández Palomino, amb qui l’ajuntament ha mantingut diverses reunions. “Ara el compromís és amb Madrid, i esperem que sigui ferm”, va subratllar.
El projecte de la passarel·la va ser presentat públicament el novembre del 2022 i el traçat definitiu va rebre l’aprovació el maig del 2024. L’obra, finançada amb fons europeus Next Generation, preveu una estructura metàl·lica d’uns 60 metres de longitud, sense pilars centrals, al punt quilomètric 487 de l’A-2. Té un pressupost de 2,37 milions d’euros i un termini d’execució de 9 mesos. Balcells va recordar que, malgrat les millores en mobilitat dins del poble, molts veïns i ciclistes continuen utilitzant l’autovia per desplaçar-se entre Mollerussa i el Palau. “Continuen passant bicicletes i vianants pel pont per a automòbils de l’autovia, i no hem d’esperar que ocorri un accident”, va advertir l’alcalde, i va insistir que l’obra de la passarel·la és “una qüestió de seguretat, no un luxe”.
En la xarrada es van anunciar altres projectes, com la reforma del consultori mèdic per guanyar privacitat i afegir un nou espai de consulta, unes obres previstes per al 2026.
Davant de les elevades pèrdues d’aigua (un 60% no registrada), se substituiran 488 comptadors per altres de digitals i es reforçarà el control de fugues. En matèria d’energia, la subvenció europea DUS 5000 ha permès instal·lar plaques solars, led i aerotèrmia, amb un estalvi del 13% en consum i del 33% en factura.