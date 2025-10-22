La Policia Nacional desmantella una plantació de marihuana en un polígon de Torre-Serona
Dos ciutadans xinesos han estat detinguts després de la intervenció de gairebé 4.000 plantes de cànnabis en una operació duta a terme en una nau industrial
La Policia Nacional ha desarticulat una plantació indoor de marihuana ubicada al Polígon Industrial de Torre-Serona (Lleida), procedint a la detenció de dos ciutadans de nacionalitat xinesa com a presumptes responsables d’un delicte de tràfic d’estupefaents. La intervenció ha culminat amb el decomís de 3.982 plantes de cànnabis en diferents estats de creixement.
Les investigacions es van iniciar a mitjans de setembre, després de rebre informació sobre l’existència d’una plantació de cultiu indoor de cànnabis a la zona industrial. Els agents, després de les indagacions pertinents, van localitzar el punt exacte on s’estava produint el cultiu il·lícit, identificant una nau industrial aparentment sense activitat legal reconeixible.
Durant l’entrada i registre efectuada a l’immoble, els investigadors van descobrir cinc sales dedicades al cultiu de marihuana, on a més de les gairebé 4.000 plantes, es van comisar tots els elements necessaris per al desenvolupament del cànnabis, incloent material elèctric, físic i orgànic específic per a aquest tipus de cultius intensius.
Procés judicial en curs
Després de l’operació policial, els detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció número quatre de Lleida, que actualment instrueix la causa. El cas es tramita sota les diligències policials 376/25 de la Comissaria Provincial de Lleida, continuant obertes les investigacions per determinar possibles ramificacions d’aquesta xarxa de cultiu i distribució d’estupefaents.