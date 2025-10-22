TRÀNSIT
La UE aprova poder conduir als 17 anys acompanyat per un expert
Els governs tindran ara tres anys per traslladar la legislació europea al seu marc estatal. Preveu la retirada transfronterera en casos d’infraccions greus
El ple del Parlament Europeu va donar ahir llum verda a l’acord entre institucions que permetrà obtenir el carnet de conduir als 17 anys amb la condició d’anar acompanyat per un conductor experts fins a complir els 18; en el marc d’una reforma que a més estableix les bases per a un carnet digital europeu i que preveu la retirada transfronterera del permís en casos d’infraccions greus. Amb el vistiplau dels eurodiputats a Estrasburg, només queda la publicació de la revisió al Diari Oficial de la UE per a l’entrada en vigor, si bé els governs tindran ara un termini de tres anys per traslladar la legislació europea al seu marc nacional.
La Comissió Europea va plantejar el 2023 una profunda revisió de les normes sobre seguretat viària per fer front als riscos a la carretera, que continuen deixant cada any 20.000 morts en el conjunt de la UE. La principal novetat serà que amb 17 anys es podrà obtenir ja el permís per a automòbils (categoria B), encara que el menor haurà d’anar acompanyat per un altre conductor amb experiència fins que compleixi els 18.
A més, s’estableix un període de prova d’almenys dos anys per als novells, que hauran de complir normes més estrictes i s’enfrontaran a sancions més dures per infraccions com ara la de conduir sota els efectes de l’alcohol.
També es deixarà als Estats membres reduir a 17 anys l’edat mínima per treure’s el carnet de camió, en aquest cas, per circular només per territori estatal i, igualment, acompanyats d’un conductor amb experiència. Amb aquesta mesura, la UE vol abordar l’escassetat de conductors professionals.