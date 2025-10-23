Adeu a la ‘Provença de Lleida’ d'Aromes de Can Rosselló
Els senglars van arrasar la finca el 2023 i van fer inviable la continuïtat. L’empresa posa fi a anys de producció ecològica i activitats turístiques
L’empresa familiar Aromes de Can Rosselló, ubicada a la partida Sot de Fontanet, a l’Horta de Lleida, i pionera en el cultiu ecològic de lavanda al territori, ha tancat definitivament l’activitat al no haver-se recuperat dels greus danys provocats pels senglars fa dos anys. La finca, de tres hectàrees de cultiu i més de 22.000 plantes de lavanda, comptava amb un sistema de reg per degoteig, que també va resultar destruït pels animals.
Francesc Rosselló, el responsable de l’explotació i el president de l’Associació de Productors de l’Horta de Lleida, va explicar que la magnitud dels danys i el cost de reinstal·lar el sistema de regadiu i tancar tota la finca van fer inviable continuar amb el projecte. “La inversió era massa elevada. Els senglars no només van destrossar les plantes, sinó tota la infraestructura. No ens vam atrevir a tornar a plantar i començar de nou perquè res assegurava que no es repetirien els danys”, va dir.
Durant anys, Aromes de Can Rosselló es va consolidar com un referent en la producció ecològica de lavanda, en la producció d’olis essencials i productes derivats per a ús cosmètic, aromàtic i gastronòmic i en la promoció de l’agroturisme local. La finca oferia visites guiades, tallers i activitats obertes al públic. El seu oli de lavanda, certificat pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), va arribar a comercialitzar-se en fires i esdeveniments diversos.
“S’ha acabat la Provença de Lleida”, va afirmar Rosselló. Malgrat això, en l’últim any i mig han aconseguit mantenir la venda de les últimes existències d’oli, encara que les reserves ja s’han esgotat. Amb això, també s’ha tancat tots els vincles amb l’empresa, des del correu electrònic fins a demandes, al no disposar ja de producció, ni activitats per oferir. Va lamentar la difícil situació amb què es troben petits productors locals davant d’una problemàtica creixent com és l’expansió descontrolada de la fauna salvatge i les seues conseqüències econòmiques.