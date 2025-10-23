Amplien a 52 milions els ajuts del Fons de Transició Nuclear
Per atendre les 360 sol·licituds d’empreses
L’òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear va aprovar ahir a Lleida ampliar la dotació d’ajuts a empreses fins a 52 milions d’euros. Això suposa un increment de 17 milions respecte als 35 milions inicialment previstos, per donar resposta a les 360 sol·licituds rebudes per a projectes de noves inversions, generació d’ocupació, digitalització, transició ecològica o creixement empresarial.
Així mateix, es va aprovar una línia de suport al treball autònom, que comptarà amb una convocatòria de 3 milions el 2026. A més, el Parlament ha convalidat l’acord de Govern del 30 de setembre que amplia el període d’execució dels projectes locals finançats el 2023 i atorgava ple dret de vot a les entitats de Ponent en l’òrgan de govern.
El secretari d’Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, va destacar la rellevància de celebrar la sessió a Lleida amb la participació dels consells de les Garrigues, del Segrià i del Montsià, així com de la Cambra de Lleida, “que per fi ocupen un lloc a la taula”.
El fons es finança amb l’impost mediambiental propi de Catalunya que grava amb una afectació actual del 50% els ingressos relacionats amb l’activitat de producció, emmagatzemament i transformació d’energia elèctrica d’origen nuclear. Són beneficiaris 96 municipis de les Garrigues, el Segrià, les Terres de l’Ebre i Tarragona, amb l’objectiu d’acompanyar aquestes zones en el procés de transició energètica i impulsar la diversificació econòmica.
D’altra banda, les centrals d’Ascó i de Vandellòs tenen previst el tancament per a l’any 2030 i 2031, respectivament, segons el consell de Seguretat Nuclear.