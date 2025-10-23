SUCCESSOS
Presó per conrear 3.982 plantes de marihuana a Torre-serona
La Policia Nacional va desmantellar el setembre passat una plantació de marihuana al polígon industrial de Torre-serona. Durant l’operatiu, els agents van detenir dos homes, de nacionalitat xinesa i de 38 i 43 anys. Ambdós van ingressar en presó preventiva després de passar a disposició del Jutjat número 4 de Lleida. Les primeres indagacions policials van començar a mitjans de setembre, al rebre informacions que implicaven l’existència d’una plantació de cultiu indoor a Torre-serona.
Les indagacions van donar com a resultat la localització del lloc on es produïa el cultiu de marihuana, que els agents van detectar que es portava a terme a l’interior d’una nau industrial que no tenia activitat lícita aparent. En el seu interior, van localitzar fins a cinc sales, en les quals estava distribuïda la plantació de cànnabis.
Es van intervenir 3.982 plantes de marihuana en diferents estats de creixement i els estris elèctrics, físics i orgànics necessaris per al desenvolupament de les plantes.