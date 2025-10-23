Presó per al veí de Bellpuig acusat d'apunyalar al coll el seu pare
La causa està oberta per un delicte de temptativa d'assassinat i maltractament en l'àmbit familiar
El jutjat de guàrdia de Cervera ha ordenat aquest dijous presó provisional i sense fiança per al veí de Bellpuig de 33 anys acusat d'apunyalar al coll el seu pare, de 60 anys. La jutgessa ha obert el procediment per un suposat delicte de temptativa d'assassinat i maltractament en l'àmbit familiar. A més, ha imposat una ordre d'allunyament a l'acusat i la prohibició de comunicació per qualsevol via amb la víctima.
Tal i com ha avançat avui SEGRE, l'acusat va ser arrestat pels Mossos a primera hora del matí de dimarts i els fets van ocórrer al voltant de les 6.00 hores en un domicili del carrer Llibertat d’aquesta localitat de l’Urgell. Els Mossos d’Esquadra van ser alertats d’una agressió en un habitatge i fins al lloc van acudir diverses patrulles. Pel que sembla, un home havia agredit el seu progenitor ferint-lo al coll amb una arma blanca. La víctima va ser atesa per sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ser intervingut d’urgència per lesions vasculars greus i posteriorment va ingressar a l’UCI, encara que no es temia per la seua vida, segons van informar fonts solvents.