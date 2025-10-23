SUCCESSOS
Un veí de Bellpuig de 33 anys apunyala al coll el seu pare, que està greu a l’UCI
La víctima, 60 anys, va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova, on va ser intervinguda d’urgència. Els Mossos van arrestar el presumpte agressor, que passarà avui a disposició del jutjat de Cervera
Els Mossos d’Esquadra van detenir a primera hora del matí de dimarts un veí de Bellpuig de 33 anys acusat d’apunyalar el seu pare al coll, segons ha pogut saber aquest diari. La víctima, de 60 anys, va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova, on va ser intervingut d’urgència. El presumpte autor va ser arrestat per un delicte de violència domèstica.
Els fets van ocórrer al voltant de les 6.00 hores de dimarts en un domicili del carrer Llibertat d’aquesta localitat de l’Urgell. Els Mossos d’Esquadra van ser alertats d’una agressió en un habitatge i fins al lloc van acudir diverses patrulles. Pel que sembla, un home havia agredit el seu progenitor ferint-lo al coll amb una arma blanca. La víctima va ser atesa per sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova, on va ser intervingut d’urgència per lesions vasculars greus i posteriorment va ingressar a l’UCI, encara que no es temia per la seua vida, segons van informar fonts solvents.
Investigació
Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van arrestar el presumpte autor de l’apunyalament per un delicte de violència domèstica i van obrir una investigació per determinar els motius de l’agressió. Està previst que l’arrestat passi avui a disposició al jutjat de guàrdia de Cervera, segons va informar la Policia catalana. L’home podria acabar sent imputat per un delicte de temptativa d’homicidi –per la gravetat de les lesions– en concurs amb un delicte de violència domèstica.
El passat mes d’abril, un home de 29 anys va ser arrestat per la Guàrdia Urbana de Lleida per agredir suposadament el seu pare a la Zona Alta.
D’altra banda, l’octubre de l’any passat, també a la capital del Segrià, la Policia Local va arrestar una jove de 18 anys perquè suposadament va pegar a la seua mare.
Detectades 32 agressions a progenitors a Lleida el 2024
L’any passat es van obrir 32 diligències penals per suposades agressions de fills a pares a les comarques de Lleida, segons les últimes dades de la Fiscalia. Es tracta d’una xifra que va augmentar considerablement de casos respecte a l’any anterior, quan se’n van detectar 19. Així mateix, l’any passat es van comptabilitzar a la demarcació un total de 24 agressions de pares a fills per les 15 que es van investigar judicialment l’any 2023.
Els Mossos van portar a terme l’any passat fins a 385 detencions per violència filioparental, de les quals 45 eren de menors que van passar a l’àmbit de la justícia juvenil, segons el documental Fills maltractadors, pares amb pors de TV3. El 2017, un jove va matar la seua mare a Bell-lloc. També va ferir el seu germà. Va ser condemnat a 10 anys de presó.