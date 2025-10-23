FERROCARRILS
Treballs nocturns per renovar 1,5 km de la línia de la Pobla
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va adjudicar ahir els treballs per a la renovació d’1,5 quilòmetres de via entre els baixadors d’Alcoletge i Vilanova de la Barca de la línia de la Pobla. L’obra consistirà en la renovació integral de la via, tant del carril com de les travesses, que passaran a ser de formigó monobloc amb fixacions elàstiques, substituint les actuals bibloc. Les noves, de més pes i una superfície de contacte superior amb el balast, pretenen evitar efectes de l’escalfament.
Els treballs no afectaran el servei ferroviari de la línia. El projecte també contempla la renovació total del balast. Les obres es portaran a terme en horari nocturn per no afectar el servei ferroviari. El projecte s’ha adjudicat a l’UTE Vilor Infraestructuras SL - Construcciones Rubau SA per un import de 1.532.329 euros (abans d’IVA) i un termini d’execució de 30 setmanes.
Amb aquesta actuació, FGC fa un pas més en la renovació total del tram de via comprès entre les estacions de Lleida i Balaguer, que ha arribat al final de la seua vida útil.