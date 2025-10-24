Un restaurant de Cervera entra a la Guia Michelin: “No és una cuina de fums, sinó de producte molt ben elaborada”
El projecte d’Àngel Segura va arrancar el 2019 inspirat en la cuina tradicional catalana
El restaurant Els Comdals de Cervera és un dels nous establiments recomanats per la Guia Michelin aquest mes d’octubre. “Estem molt contents, ens ha fet moltíssima il·lusió. No ens ho esperàvem i ha estat una molt bona notícia”, explica Àngel Segura, el responsable del local.
El seu projecte a la finca històrica d’Els Comdals, ubicada a uns 5 quilòmetres als afores de la capital de la Segarra, va arrancar fa deu anys. Al principi, van començar amb l’organització de casaments, esdeveniments i grans celebracions, i a finals del 2019 també van obrir el restaurant.
L’Àngel va nàixer a Barcelona, però fa quinze anys es va establir a Tàrrega. És el cap de sala, sommelier, i director d’orquestra del complex i s’ha dedicat tota la vida a la restauració. Amb el seu equip, amb Laura Caro com a cap de cuina i Anna Asensi, la seua mà dreta, ofereixen una proposta gastronòmica que se sustenta en els productes de proximitat i de temporada: “És una cuina tradicional molt senzilla. No és una cuina de fums, sinó una cuina de producte molt ben elaborada.”
Plats destacats
Entre els plats es poden trobar propostes com cigrons de l’Anoia amb ou ferrat i botifarra, caragols i allioli o brandada de bacallà amb pera de Lleida i sobrassada de porc negre i mel picant, entre d’altres.
El restaurant està obert de dimecres a diumenge al migdia i els divendres i dissabtes també ofereixen servei de sopars.
Una finca amb molta història
Un dels punts forts del local és l’emplaçament en una finca històrica amb grans arcades de pedra envoltada de camps de cereal i zones boscoses. A començaments del segle XV va funcionar com a graner del monestir de Montserrat i residència del pare Abad.
“És un edifici molt singular, és un privilegi ser en una finca del segle XIII on es respira història”, afirma Segura. En l’actualitat, és propietat de la família Segarra Morera.
Tres restaurants amb estrella Michelin a la demarcació
Les comarques de Lleida tenen tres restaurants amb una estrella Michelin: el Malena de Gimenells, La Boscana de Bellvís i el Fogony de Sort. El proper 25 de novembre es revelaran les noves distincions de la guia en una gala que se celebrarà a Màlaga, després que els inspectors hagin recorregut tot el país a la recerca de propostes que destaquin per la seua qualitat i creativitat. El guardó s’atribueix pel període d’un any i són reavaluades anualment.
Pel que fa a les recomanacions Michelin, hi ha dotze restaurants més de Lleida: el Carballeira, el Saroa i el Ferreruela de Lleida, el Benet de les Borges Blanques, el Ventador de Barruera, Eth Bistro Gastro Espai i Era Coquèla de Vielha, el Niu d’Escunhau o Es Arraïtzes de Garos.
Així, Els Comdals és el segon restaurant de Cervera recomanat per la guia, després que L’Antic Forn s’incorporés aquest estiu i a l’agost també ho va fer el restaurant Sisé de Lleida.
D’altra banda, cinc més compten amb el distintiu Bib Gourmand que recomana els millors establiments en relació qualitat-preu. Són l’Aimia de Lleida, l’Antoni Rubies d’Artesa de Segre, Lo Ponts de Ponts, l’Hostal Jaumet de Torà i el Raier de la Pobla de Segur.