Els conills arrasen els camps de colza acabats de sembrar a Preixana
Els agricultors denuncien una altra campanya marcada pels danys i la falta de solucions efectives davant d’una plaga que es repeteix any rere any. Pagesos o Conills van tornar a criticar ahir els estralls causats per la plaga de conills. Tot just tres setmanes després de les primeres sembres de colza, alguns camps de Preixana ja es troben completament arrasats o amb la major part del cultiu destruït.
Joan Piera, agricultor de Preixana, explica que les seues “algunes finques de colza que vam sembrar fa tres setmanes estan completament o majoritàriament arrasades pels conills. És el primer que sembrem de la temporada i ja està així”, lamenta. Amb ironia amarga, agrega que “hem de sembrar per obligació, perquè alguna cosa hem de fer, però sembla un disc que es repeteix any rere any. Cada vegada és la mateixa història, o fins i tot pitjor, i els polítics continuen sense fer res”.
Els danys no es limiten a un sol cultiu o a una finca concreta. Des de Pagesos o Conills asseguren que la densitat de conills en lloc de disminuir, no para d’augmentar, i que les mesures de control impulsades en els últims anys no han aconseguit reduir la població d’aquests animals.