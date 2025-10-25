Desmantellada a La Litera una plantació de ‘maria’
La Guàrdia Civil deté un veí de la comarca de 45 anys || Confisquen 23 kg de plantes i cabdells en una finca
La Guàrdia Civil ha informat avui que el passat dia 21 d’octubre va desmantellar una plantació de marihuana en una finca de la comarca de La Litera i va detenir un home de 45 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per cultiu i tràfic de drogues.
El cos policial va iniciar les indagacions a començaments d’octubre, després de tenir sospites del cas. En el transcurs de la investigació, els agents van recopilar prou indicis que els van permetre ubicar els fets delictius en una parcel·la concreta, de difícil accés, i identificar la persona responsable de la mateixa. Finalment, dimarts passat, els agents van intervenir en la finca investigada, trobant a la zona exterior de la mateixa diverses plantes de marihuana de gran mida. Així mateix, a l’interior d’una nau van localitzar sumidades floridas (cabdells), sumant un total de 23,2 quilos. A més, van confiscar 1,5 grams d’una substància blanquinosa, suposadament cristall de MDMA, i una bàscula de precisió. Davant d’aquestes troballes, els agents van detenir el sospitós com el presumpte responsable de la plantació. La Caserna de la Guàrdia Civil de Binéfar va instruir les corresponents diligències que van ser entregades al Jutjat d’Instrucció Núm. 2 de Montsó, havent el detingut de presentar-se a l’autoritat judicial quan l’estimi convenient.
Detencions que no cessen
Es pot recordar que la Policia Nacional va informar recentment que el setembre passat va desmantellar una plantació en el polígon industrial de Torre-serona, intervenint 3.982 plantes en diferents estats de creixement i els estris elèctrics, físics i orgànics necessaris per al desenvolupament de les plantes. Durant l’operatiu, es van detenir dos homes, de nacionalitat xinesa i de 38 i 43 anys.